Germania: ministro Economia Altmaier assicura, "da ottobre ripartirà la crescita"

- L'economia tedesca potrebbe riprendersi già a partire dal mese di ottobre dagli effetti causati dalla pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier in un'intervista concessa al quotidiano domenicale “Bild am Sonntag”. "Sono sicuro che la recessione della nostra economia possa essere fermata dopo la pausa estiva e che da ottobre in poi, l'economia può ricominciare a crescere in Germania", ha spiegato Altmaier. Secondo il ministro, la contrazione del Pil tedesco dovrebbe attestarsi nel 2020 intorno al 6 per cento mentre per il prossimo anno è atteso in Germania un rimbalzo del 5 per cento. L’obiettivo del governo federale tedesco, ha ricordato Altmaier, è quello di riportare il tasso di occupazione nel paese al livello pre-crisi coronavirus entro il 2022. L’esponente di primo piano dell’Unione cristiano-democratica di Germania (Cdu) ha anche affermato che il tasso di diffusione del virus nel paese resta una delle maggiori preoccupazioni. "Una pandemia che sfugge al controllo lì, ha grandi conseguenze per l'economia mondiale", ha concluso.(Geb)