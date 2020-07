Fase 3: Fapi, serve liquidità per famiglie ed imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, afferma: "Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sono in difficoltà, ma non perdono la speranza di costruire un'Italia migliore: più competitiva e più moderna. Troppi annunci da parte del governo si sono rivelati inconsistenti alla prova dei fatti". Il leader della Fapi, poi, prosegue in una nota: "La fase emergenziale vissuta in questi mesi richiedeva sforzi maggiori, certamente non potevano bastare i palliativi che sono arrivati da palazzo Chigi con i vari decreti legge. È evidente - conclude Sciotto - che senza liquidità per famiglie ed imprese i consumi restano fermi e l'economia del Paese prosegue inarrestabile nella corsa verso la recessione". (Com)