Fiumicino: madre e figli arrestati per furto corrente, altri 3 arresti durante controlli carabinieri (2)

- Con l’accusa di evasione è stato arrestato anche un 45enne sorpreso mentre camminava in via Vasco de Gama ad Ostia, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato riconosciuto dai carabinieri che lo hanno arrestato e nuovamente sottoposto alla detenzione domiciliare in attesa dell’udienza di convalida. Ad Acilia, invece, i carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 66enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è parso molto nervoso durante un normale controllo mentre si trovava a piedi. Approfondendo le verifiche, i carabinieri lo hanno trovato in possesso di dosi di eroina, che nascondeva nello zaino insieme a circa 300 euro in contante, provento dell’attività illecita. Il pusher è stato immediatamente arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga e il denaro sono stati sequestrati. (Rer)