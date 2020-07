Kosovo: 32 europarlamentari chiedono a Germania di inserire liberalizzazione visti in agenda Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di deputati del Parlamento europeo ha firmato una lettera diretta al cancelliere tedesco Angela Merkel e al ministro dell’Interno Horst Seehofer, chiedendogli di inserire il tema della liberalizzazione dei visti per il Kosovo nell’agenda del Consiglio Ue durante la presidenza semestrale della Germania. Lo riferiscono i media kosovari. Nella missiva, siglata da 32 eurodeputati e anche dal relatore Ue per il Kosovo, Viola von Cramon, viene chiesto di occuparsi della questione della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, a due anni dall’applicazione da parte di Pristina delle condizioni richieste da Bruxelles. Nella lettera si ricorda come il Kosovo sia uno dei pochi Stati europei i cui cittadini non abbiano ancora il diritto di circolare per l’area Schengen senza visto, e questo “non dipende da Pristina”. (segue) (Alt)