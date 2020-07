Balcani: coronavirus, Austria emette avvisi di viaggio per sei paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria sta emettendo avvisi di viaggio per i paesi dei Balcani occidentali che non fanno parte dell'Unione europea a causa di un aumento dei contagi di Covid-19. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, in un tweet, secondo cui la misura si applica a sei paesi. Il dicastero austriaco ha riferito su Twitter che i paesi per cui è stato imposto un avviso di viaggio sono Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.(Geb)