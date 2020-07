Business News: ministro del Turismo Kenya, persi oltre 750 milioni di dollari in mancate entrate quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della pandemia di coronavirus il Kenya ha perso 80 miliardi di scellini (circa 752 milioni di dollari) dalle mancate entrate del turismo, circa la metà della somma incassata lo scorso anno. Lo ha detto il ministro del Turismo, Najib Balala, nel corso di una conferenza stampa per illustrare uno studio sull'impatto del Covid-19 sull’industria del turismo keniota. “La seconda metà (dell’anno) sarà quasi pari a zero. Quindi abbiamo un grosso problema”, ha detto il ministro, affermando che la situazione peggiorerà ulteriormente nella seconda metà dell’anno prima di un miglioramento previsto a partire dal prossimo. “L'intero settore turistico è fuori mercato. Ci sono grandi perdite di posti di lavoro. Siamo in ginocchio”, ha detto Balala. Il settore del turismo è da sempre una delle principali fonti di valuta estera per il paese, avendo fatto registrare lo scorso anno entrate per 163,56 miliardi di scellini (1,54 miliardi di dollari), e rappresenta il 10 per cento della produzione economica annuale del Kenya dando lavoro a oltre 2 milioni di persone. Le autorità di Nairobi hanno finora confermato oltre 6 mila casi di contagio nel paese e in risposta alla pandemia hanno disposto la chiusura dello spazio aereo ai voli commerciali e vietato il movimento in entrata e in uscita dalla capitale Nairobi e dalla città costiera di Mombasa. Il governo ha anche ordinato la chiusura di tutti i bar e locali notturni e ha imposto un coprifuoco giornaliero e notturno per frenare la diffusione del virus. (Res)