Croazia: oggi seggi aperti per elezioni politiche, previsto testa a testa fra due principali partiti

- Sono 3,8 i milioni di croati chiamati alle urne oggi per il rinnovo del parlamento. I seggi si sono aperti questa mattina alle 7 dopo il voto di ieri dei residenti all'estero. Il testa a testa alle elezioni politiche con la maggiore forza d'opposizione è uno scenario forse inaspettato per il partito che negli ultimi anni non ha conosciuto rivali in Croazia, l'Unione democratica croata (Hdz). L'appuntamento elettorale, anticipato rispetto alla scadenza regolare di settembre, è stato fissato proprio su insistenza dell'Hdz, forza conservatrice di maggioranza, ufficialmente per evitare il rischio una seconda ondata di coronavirus. Secondo gli analisti politici l'obiettivo era capitalizzare i buoni risultati ottenuti dal paese nella lotta al Covid e procedere in modo spedito verso una seconda legislatura. Del tutto inaspettata, dunque, sembra essere stata la rimonta del Partito socialdemocratico (Sdp), che una volta costituita una coalizione ad hoc per il prossimo voto sembra ora superare nei sondaggi la forza di governo. Le ultime ricerche attribuiscono a Restart, alleanza nata attorno ai socialdemocratici, 60 seggi a fronte dei 54 che guadagnerebbe l'Hdz. La coalizione di centro-sinistra è formata, oltre che dall'Sdp guidato da Davor Bernardic, anche dal Partito contadino croato (Hss), il Partito croato dei pensionati (Hsu), Snaga e Glas, due nuove formazioni con orientamento di centro. (segue) (Zac)