Croazia: oggi seggi aperti per elezioni politiche, previsto testa a testa fra due principali partiti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli inizi di giugno anche la Dieta democratica istriana (Ids) ha deciso di unirsi alla coalizione di centro-sinistra presentata lo scorso 9 maggio a Zagabria. L'inversione di tendenza è stata rilevata per la prima volta agli inizi di giugno, quando i sondaggi non avevano ancora compreso la Dieta istriana all'interno di Restart. Secondo un'indagine condotta in quel periodo dall'agenzia di marketing Promocija plus, al primo posto delle preferenze non era più l'Hdz di Andrej Plenkovic ma Restart. In base al sondaggio, condotto su un campione di 1.400 intervistati, la coalizione di centro-sinistra otteneva il 27,2 per cento delle preferenze a fronte del 26,6 per cento del partito conservatore Hdz. I sondaggi condotti a maggio mostravano invece che Hdz otteneva il 30,2 per cento delle preferenze, mentre l'Sdp raggiungeva il 27,8 per cento. Il 2020 rischia dunque di essere l'anno della rimonta per i socialdemocratici, che a gennaio hanno già ottenuto la carica presidenziale con Zoran Milanovic, vincitore contro l'esponente Hdz e precedente capo dello Stato, Kolinda Grabar-Kitarovic. (segue) (Zac)