Croazia: oggi seggi aperti per elezioni politiche, previsto testa a testa fra due principali partiti (3)

- Il premier in carica, Andrej Plenkovic, non è stato di questo avviso e ha assicurato nei giorni scorsi che il suo partito vincerà le elezioni. "L'Hdz vincerà, prevediamo che il nostro risultato rientri nel quadro delle ultime elezioni (del 2016), quando numerosi sondaggi ci hanno dato meno mandati di quelli che abbiamo ricevuto. Andremo al voto con grandi risultati alle spalle: oggi la Croazia è un paese molto migliore rispetto a quattro anni fa. Abbiamo preparato un programma che mira a capitalizzare uno Stato forte in una posizione internazionale rafforzata, e questa è l'idea di una nuova sovranità croata che io sostengo continuamente", ha dichiarato Plenkovic. Secondo alcuni analisti, un aiuto per la formazione di una maggioranza a guida Hdz potrebbe arrivare dal Movimento patriottico di Miroslav Skoro, vicino a posizioni sovraniste e nettamente di destra, il quale potrebbe ottenere secondo gli ultimi sondaggi 18 seggi in parlamento. Lo scoglio principale in questo caso è l'aut-aut lanciato proprio da Skoro, che ha chiesto, in cambio di un'alleanza, la rinuncia da parte di Plenkovic alla carica di primo ministro. "Nessuno potrà ordinare all'Hdz chi sarà a capo del governo", ha dichiarato ancora Plenkovic nel meeting conclusivo prima del silenzio elettorale, mentre contemporaneamente Skoro si è detto "pronto a diventare premier" in caso di vittoria. (Zac)