Messico: superata la Francia come quinto paese più colpito dal coronavirus

Con 252.165 contagi e oltre 30 mila decessi per Covid-19, il Messico ha ufficialmente superato la Francia come quinto paese più colpito dalla pandemia di coronavirus dopo Stati Uniti, Brasile, Regno Unito e Italia. Secondo i dati del ministero della Sanità, sono 6.914 i nuovi casi e 523 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Il paese nordamericano ha avviato formalmente il percorso per il ritorno alla "nuova normalità" a inizio giugno, ma fa ancora i conti con un momento relativamente acuto della crisi sanitaria. Lo scorso 30 giugno Città del Messico ha iniziato a sperimentare un primo ritorno alle attività dopo le serrate disposte per il contagio del nuovo coronavirus. Per la capitale si è accesa la luce "arancione" del "semaforo" a quattro colori istituito dal governo di Andres Manuel Lopez Obrador per misurare il grado di intensità dell'emergenza sanitaria e le relative aperture. Passato il periodo peggiore del "rosso", nel centro storico della città i negozi riaprono al 50 per cento delle loro capacità e vengono istituite strade per la sola circolazione dei pedoni.