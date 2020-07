Croazia al voto: oggi le elezioni politiche, sarà testa a testa fra i due principali partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 3,8 i milioni di croati chiamati alle urne oggi per il rinnovo del parlamento. I seggi si sono aperti questa mattina alle 7 dopo il voto di ieri dei residenti all'estero. Il testa a testa alle elezioni politiche con la maggiore forza d'opposizione è uno scenario forse inaspettato per il partito che negli ultimi anni non ha conosciuto rivali in Croazia, l'Unione democratica croata (Hdz). L'appuntamento elettorale, anticipato rispetto alla scadenza regolare di settembre, è stato fissato proprio su insistenza dell'Hdz, forza conservatrice di maggioranza, ufficialmente per evitare il rischio una seconda ondata di coronavirus. Secondo gli analisti politici l'obiettivo era capitalizzare i buoni risultati ottenuti dal paese nella lotta al Covid e procedere in modo spedito verso una seconda legislatura. Del tutto inaspettata, dunque, sembra essere stata la rimonta del Partito socialdemocratico (Sdp), che una volta costituita una coalizione ad hoc per il prossimo voto sembra ora superare nei sondaggi la forza di governo. Le ultime ricerche attribuiscono a Restart, alleanza nata attorno ai socialdemocratici, 60 seggi a fronte dei 54 che guadagnerebbe l'Hdz. La coalizione di centro-sinistra è formata, oltre che dall'Sdp guidato da Davor Bernardic, anche dal Partito contadino croato (Hss), il Partito croato dei pensionati (Hsu), Snaga e Glas, due nuove formazioni con orientamento di centro.Agli inizi di giugno anche la Dieta democratica istriana (Ids) ha deciso di unirsi alla coalizione di centro-sinistra presentata lo scorso 9 maggio a Zagabria. L'inversione di tendenza è stata rilevata per la prima volta agli inizi di giugno, quando i sondaggi non avevano ancora compreso la Dieta istriana all'interno di Restart. Secondo un'indagine condotta in quel periodo dall'agenzia di marketing Promocija plus, al primo posto delle preferenze non era più l'Hdz di Andrej Plenkovic ma Restart. In base al sondaggio, condotto su un campione di 1.400 intervistati, la coalizione di centro-sinistra otteneva il 27,2 per cento delle preferenze a fronte del 26,6 per cento del partito conservatore Hdz. I sondaggi condotti a maggio mostravano invece che Hdz otteneva il 30,2 per cento delle preferenze, mentre l'Sdp raggiungeva il 27,8 per cento. Il 2020 rischia dunque di essere l'anno della rimonta per i socialdemocratici, che a gennaio hanno già ottenuto la carica presidenziale con Zoran Milanovic, vincitore contro l'esponente Hdz e precedente capo dello Stato, Kolinda Grabar-Kitarovic.Il premier in carica, Andrej Plenkovic, non è stato di questo avviso e ha assicurato nei giorni scorsi che il suo partito vincerà le elezioni. "L'Hdz vincerà, prevediamo che il nostro risultato rientri nel quadro delle ultime elezioni (del 2016), quando numerosi sondaggi ci hanno dato meno mandati di quelli che abbiamo ricevuto. Andremo al voto con grandi risultati alle spalle: oggi la Croazia è un paese molto migliore rispetto a quattro anni fa. Abbiamo preparato un programma che mira a capitalizzare uno Stato forte in una posizione internazionale rafforzata, e questa è l'idea di una nuova sovranità croata che io sostengo continuamente", ha dichiarato Plenkovic. Secondo alcuni analisti, un aiuto per la formazione di una maggioranza a guida Hdz potrebbe arrivare dal Movimento patriottico di Miroslav Skoro, vicino a posizioni sovraniste e nettamente di destra, il quale potrebbe ottenere secondo gli ultimi sondaggi 18 seggi in parlamento. Lo scoglio principale in questo caso è l'aut-aut lanciato proprio da Skoro, che ha chiesto, in cambio di un'alleanza, la rinuncia da parte di Plenkovic alla carica di primo ministro. "Nessuno potrà ordinare all'Hdz chi sarà a capo del governo", ha dichiarato ancora Plenkovic nel meeting conclusivo prima del silenzio elettorale, mentre contemporaneamente Skoro si è detto "pronto a diventare premier" in caso di vittoria. (Zac)