Iraq: intercettato un razzo diretto contro l’ambasciata Usa a Baghdad

- I sistemi di difesa missilistica in Iraq hanno intercettato un razzo diretto contro l'ambasciata degli Stati Uniti nella zona verde di Baghdad. Le batterie di difesa Patriot si sono attivate per rispondere alla minaccia, ma alcune parti del razzo sono comunque cadute vicino alla rappresentanza diplomatica Usa, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza all’emittente televisiva irachena “Al Dijla”. "Il razzo intercettato dall'ambasciata americana a Baghdad è caduto vicino a un sit-in di manifestanti vicino alla zona della Zona verde, nei pressi del ponte che porta alla stessa cittadella fortificata", precisa l’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”. Al momento non è giunta ancora nessuna rivendicazione. I recenti attacchi contro la “Green Zone”, sede delle ambasciate e delle istituzioni governative, seguono decine di simili episodi contro gli interessi statunitensi in Iraq da quando l'ex capo dell'intelligence Mustafa al Kadhimi è a capo del governo. Benché quest'ultimo e altri attacchi precedenti non siano stati rivendicati, le forze filo-iraniane irachene - tra cui le milizie delle Unità della mobilitazione popolare - sono state sospettate di esserne le artefici.(Irt)