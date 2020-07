Ostia: sorpreso a rubare attrezzi in cantiere edile, arrestato 45enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 45enne romano è stato sorpreso a rubare all'interno di un cantiere edile ad Ostia. I carabinieri sono intervenuti nell'area in via Costanzo Casana, dove si sta ristrutturando una palazzina, sorprendendo l'uomo, già noto alle forze dell’ordine, che armato di tronchesi, aveva forzato e aperto il portellone di un furgone parcheggiato all’interno del cantiere e aveva asportato i numerosi attrezzi che conteneva. Il ladro è stato immediatamente arrestato per tentato furto aggravato ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni del magistrato, mentre la refurtiva, per un valore di oltre 5mila euro, è stata interamente recuperata e restituita al proprietario dell’impresa edile. (Rer)