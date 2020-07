Emirati: al via un programma di addestramento spaziale per giovani arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato un nuovo programma di addestramento spaziale per giovani ricercatori, scienziati e aspiranti astronauti arabi in vista dell'imminente lancio della sonda spaziale Hope su Marte. Lo ha detto lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente, primo ministro degli Emirati e sovrano di Dubai. "In linea con il lancio della sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti su Marte, stiamo avviando un programma per addestrare i giovani arabi nelle tecnologie spaziali. Ci impegniamo a preparare la prossima generazione di astronauti e scienziati spaziali arabi per contribuire alla comunità scientifica globale", ha scritto Al Maktoum su Twitter. Nel gennaio 2019, il Centro spaziale Muhammad bin Rashid di Dubai ha annunciato che il lancio della sonda spaziale Hope su Marte avrebbe avuto luogo dal 14 luglio al 3 agosto di quest'anno. Si prevede che l'astronave raggiungerà il Pianeta Rosso entro sette mesi. Il 25 settembre, il paese mediorientale ha compiuto un nuovo passo nell'esplorazione dello spazio inviando il primo astronauta degli Emirati Arabi Uniti, Hazza Al Mansouri, alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navicella spaziale russa Soyuz MS-15 dal centro spaziale Baikonur in Kazakistan.(Res)