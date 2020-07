Grecia: Mitsotakis, non accetteremo condizioni dell'Ue in materia di aiuti contro coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsotakis ha ricordato la buona performance della Grecia nel contenere l’epidemia di coronavirus che ha “sorpreso molti con la sua efficace gestione”. “Era ovvio per me che a un certo punto dovevamo andare verso una modalità di blocco completo. E la mia decisione politica è stata quella di farlo prima piuttosto che dopo”, ha osservato il primo ministro greco. Lo scorso 3 luglio il parlamento di Atene ha approvato un piano di sostengo, per un valore di 3,5 miliardi di euro, destinato alle imprese colpite dal regime di quarantena imposto dal govenro per contenere la diffusione dell'epidemia di coronavirus. La Grecia è emersa da una crisi del debito decennale nel 2018 e auspicava per quest’anno una forte crescita. Ma a causa delle misure restrittive e della crisi globale, si prevede che nel 2020 l'economia greca si ridurrà dall'8 per cento al 10 per cento prima di riprendersi nel 2021. (Gra)