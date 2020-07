Velletri: sorpreso con 1,8 chili di cocaina, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 22enne di Velletri è stato arrestato dagli agenti del commissariato cittadino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Quando i poliziotti, durante un appostamento, l'hanno fermato per un controllo, il giovane si è mostrato insofferente e nervoso. Da qui la decisione degli agenti di procedere alla perquisizione del suo appartamento. Durante il controllo, è stato rinvenuto e sequestrato circa 1,8 chili di cocaina suddivisa in varie confezioni, nonché il materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine del servizio, il ragazzo è stato portato negli uffici di polizia e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (Rer)