Algeria: il presidente Tebboune chiede le scuse della Francia per il passato coloniale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria si aspetta delle scuse ufficiali per l'occupazione coloniale della Francia nel paese nordafricano. Lo ha detto il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, esprimendo la speranza che l’omologo francese, Emmanuel Macron, possa compiere questo passo di distensione nelle relazioni. La riflessione globale sull'eredità del colonialismo iniziata lo scorso maggio, dopo l'uccisione negli Stati Uniti dell’afroamericano disarmato George Floyd da parte di un ufficiale di polizia bianco, ha riportato di attualità anche il dossier del passato francese nel suo ex “territorio metropolitano” in Nord Africa. "Abbiamo già avuto delle mezze scuse. Il prossimo passo è necessario (...), lo aspettiamo", ha detto il presidente Tebboune in un'intervista trasmessa ieri dall’emittente televisiva “France 24”. "Credo che con il presidente Macron possiamo andare oltre nel processo di pacificazione (...), è un uomo molto onesto, che vuole migliorare la situazione", ha aggiunto il capo dello Stato algerino. (segue) (Ala)