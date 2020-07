Algeria: il presidente Tebboune chiede le scuse della Francia per il passato coloniale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 132 anni di dominazione coloniale della Francia in Algeria e la brutale guerra degli otto anni che vi pose fine hanno lasciato un'eredità spinosa tra i due paesi. In quello che è stato interpretato come un gesto di riconciliazione, l'Algeria ha ricevuto venerdì 3 luglio i teschi di 24 combattenti della resistenza decapitati durante il periodo coloniale. I resti saranno deposti nella sezione dei martiri del cimitero El Alia della capitale quest’oggi - nel 58mo anniversario dell'indipendenza dell'Algeria. Tebboune ha affermato che le scuse della Francia "consentirebbero di raffreddare le tensioni e creare un'atmosfera più calma per le relazioni economiche e culturali", in particolare per gli oltre sei milioni di algerini che vivono in Francia. Nel dicembre del 2019, il titolare dell’Eliseo aveva dichiarato che "il colonialismo è stato un grave errore" e aveva chiesto di voltare pagina sul passato. Durante la sua campagna elettorale presidenziale, Macron aveva destato scalpore definendo la colonizzazione francese dell'Algeria come un "crimine contro l'umanità". L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha esortato entrambi i paesi a fare ammenda per "secoli di violenza e discriminazione". (segue) (Ala)