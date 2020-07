© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana segnala in una nota i dati più aggiornati (al 3 luglio) che evidenziano la crescita a 777 mila delle domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia, per 46,3 miliardi, di cui quelle fino a 30 mila euro sono divenute 681 mila, per oltre 13,5 miliardi di euro. L'impegno straordinario di tutti coloro che lavorano nelle banche prosegue continuamente e l'Abi li ringrazia. (Com)