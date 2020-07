San Giuliano Milanese: famiglia intossicata da monossido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa, intorno all’1, in via Giuseppe Verdi a San Giuliano Milanese, carabinieri, vigili del fuoco e 118 sono intervenuti per soccorrere una famiglia di quattro persone, probabilmente intossicata da monossido. Lo rende noto l’azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. L’intervento sanitario è stato necessario solo per uno dei componenti della famiglia, una bimba di due anni, che è stata ricoverata alla clinica pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano.(Rem)