Business news: Egitto, progetti per un valore di 279 miliardi di dollari in 6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dall’Egitto ha realizzato progetti di sviluppo per un valore di quasi 279 miliardi di dollari negli ultimi sei anni. Lo ha dichiarato il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, durante l’inaugurazione di una serie di progetti alla presenza del presidente della Repubblica, Abdel Fatah al Sisi. "Sono tutti progetti in settori vitali che, insieme al programma di riforme economiche, hanno aiutato l'Egitto a raggiungere tassi di crescita senza precedenti e a resistere alle difficili circostanze legate alla pandemia di coronavirus", ha affermato Madbouli. Il primo ministro ha parlato anche del piano per lo sviluppo del Cairo, citando in particolare la modernizzazione dell'iconica piazza di Tahrir, il triangolo di Maspero e lungo Nilo. Una modernizzazione che dovrebbe includere anche il sito archeologico Sour Magra el Oyoun, in collaborazione con il Programma italo-egiziano di conversione del debito che ha cofinanziato il trasferimento delle concerie in una apposita “Città del cuoio” di Al Rubiki, circa 54 chilometri a est del Cairo. (Cae)