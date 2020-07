Business news: ministro turco dell'Energia Donmez, "continueremo prospezioni petrolifere" in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia della Turchia, Fatih Donmez, ha dichiarato che il suo Paese continuerà le attività di prospezione petrolifera in Libia e prevede di cooperare con la National Oil Corporation (Noc) con sede a Tripoli. Il petrolio e le risorse naturali di cui gode la Libia "devono essere utilizzati prima per sviluppare la Libia e raggiungere la prosperità per il suo popolo", ha aggiunto Donmez nelle dichiarazioni della stampa, ma non ha specificato come ciò possa essere raggiunto, né quale ruolo avrà la Turchia nel settore dello sfruttamento delle risorse naturali della Libia. (Lit)