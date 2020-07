Business News: Fitch, debito pubblico in area sub-sahariana cresce a ritmi più elevati rispetto ad altri mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onere del debito pubblico nei Paesi dell’Africa sub-sahariana sta aumentando a un ritmo più rapido e a livelli più elevati rispetto ad altri mercati emergenti, aumentando il rischio di ulteriori declassamenti e inadempienze. È l’allarme lanciato dall’agenzia di rating Fitch, secondo cui la media del debito pubblico sul prodotto interno lordo (Pil) per i 19 Paesi analizzati nella regione salirà al 71 per cento entro la fine del 2020 rispetto al 26 per cento del 2012, mentre si prevede che il rapporto debito/Pil negli altri mercati emergenti salirà al 57 per cento. Secondo Fitch, principali esportatori di petrolio africani – Angola, Repubblica del Congo, Gabon e Nigeria – sono stati colpiti in modo particolarmente duro dalla pandemia di Covid-19 e dal conseguente crollo dei prezzi del petrolio a causa della loro elevata dipendenza dalle entrate petrolifere per il finanziamento fiscale ed esterno, così come i Paesi che si fondano sul turismo, in particolare Capo Verde e le isole Seychelles. “Lo shock legato al coronavirus aggrava un marcato deterioramento delle finanze pubbliche che dura da un decennio e che sarà difficile da invertire”, ha affermato Ed Parker, responsabile di Fitch per l’area Europa, Medio Oriente e Africa. (Nys)