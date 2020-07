Business News: Ua, emergenza Covid-19 in Africa ha causato perdite per quasi 55 miliardi di dollari nel settore del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi tre mesi i Paesi africani hanno perso quasi 55 miliardi di dollari in mancate entrate nel settore dei viaggi e del turismo a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario dell'Unione africana per le infrastrutture e l'energia, Amani Abou-Zeid, secondo il quale a causa del prolungato blocco e delle chiusure dei confini per frenare la diffusione del virus l'industria aerea sarà fortemente colpita. (Res)