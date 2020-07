Business News: petrolio, colloqui tra principe saudita Mohamed e presidente Nigeria Bukhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario saudita, Mohamed bin Salman, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il presidente della Nigeria, Muhammad Bukhari, per discutere della situazione del mercato petrolifero internazionale e dello stato di avanzamento dei lavori dell'accordo Opec+ e degli aspetti della cooperazione per migliorare la stabilità dei mercati petroliferi. Lo riferisce una nota dell'agenzia di stampa Saudi Press Agency (Spa). Sono state inoltre discusse le relazioni bilaterali tra i due paesi e le opportunità per il loro sviluppo. (Res)