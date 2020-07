Business News: Ghana, si dimette il viceministro del Commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro del Commercio e dell'industria del Ghana, Carlos Kingsley Ahenkorah, ha rassegnato le dimissioni per aver violato le misure di autoisolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo ha dichiarato il presidente ghanese Nana Akufo-Addo in una nota rilanciata dai media locali. “(Il provvedimento) segue l'ammissione da parte del viceministro della violazione dei protocolli Covid-19 dal momento che, come persona risultata positiva al virus, ha visitato un centro di registrazione nella sua circoscrizione elettorale prima che il periodo di autoisolamento fosse completato”, si legge nella dichiarazione. Il mese scorso anche il ministro della Sanità, Kwaku Agyeman Manu, è risultato positivo al coronavirus. Il Ghana è uno dei paesi africani maggiormente colpiti dalla pandemia con 18.134 casi e 117 morti. (Res)