Business news: Bangladesh approva bilancio, manovra sfiora 60 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Bangladesh (Jatiya Sangsad, Casa della Nazione) ha approvato il bilancio per l’anno fiscale 2020-21. Il pacchetto era stato presentato il 10 giugno dal ministro delle Finanze, Mustafa Kamal, all’insegna dello slogan “Transizione economica e percorso verso il progresso”. L’iter ha compreso l’approvazione del bilancio supplementare con gli incrementi di spesa per diversi ministeri e divisioni (15 giugno), l’approvazione delle disposizioni di finanza pubblica (29 giugno) e infine l’approvazione del prelievo delle risorse per gli stanziamenti (30 giugno). La sessione parlamentare dedicata al bilancio è stata accorciata perché circa cento dipendenti e dodici tra parlamentari e ministri sono stati contagiati dal coronavirus; due esponenti della Lega popolare (Al): il deputato ed ex ministro della Sanità Mohammad Nasim e il sottosegretario per gli Affari religiosi Sheikh Mohammad Abdullah, sono morti. La premier, Sheikh Hasina, ha espresso fiducia nella possibilità di mettere in pratica le misure di rilancio previste: “Non abbiamo mai fallito nell’implementare i bilanci negli anni passati e, se Dio vuole, non falliremo neanche in futuro. Andiamo avanti con un piano di lavoro specifico che fissa un obiettivo”, ha dichiarato la leader bengalese. (Inn)