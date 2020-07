Business news: ministro Tecnologia informazione India, blocco app cinesi è "sciopero digitale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Nuova Delhi di vietare 59 app sviluppate dalla Cina giorni dopo i violenti scontri al confine nella valle del Galwan nel Ladakh è uno "sciopero digitale". Lo ha dichiarato il ministro della Comunicazione e Tecnologia dell'informazione indiano, Ravi Shankar Prasad. "Abbiamo vietato le app cinesi per proteggere i dati dei connazionali: è stato uno sciopero digitale", ha affermato il ministro all'agenzia di stampa "Pti". Il ministro ha anche sottolineato, facendo eco al premier Nerendra Modi, che l'India è per la pace, ma è pronta a fornire "una risposta adeguata" a chiunque voglia "farle del male". Le agenzie di intelligence indiane stavano spingendo per le restrizioni sulle applicazioni mobili sulla base del fatto che le app sarebbero "progettate per ottenere dati e portarli fuori del paese, dove potevano essere utilizzati per intromissioni nella privacy dei cittadini". Le società cinesi sono state a lungo sospettate di costruire "backdoor" nel loro hardware e software, uno dei motivi per cui molti governi in tutto il mondo sono contrari alla prospettiva di introdurre apparecchiature di rete 5G di fabbricazione cinese. In precedenza, Prasad aveva affermato che il divieto delle app mobili cinesi è una grande opportunità per aiutare gli indiani a proporre buone app proprie e porre fine alla dipendenza straniera. (Inn)