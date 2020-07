Business news: Cina, stanziati oltre 148 milioni di dollari per sviluppo nuova area di Xiongan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha stanziato 1,05 miliardi di yuan (circa 148,6 milioni di dollari) per sostenere lo sviluppo di alta qualità della nuova area di Xiongan. Secondo quanto reso noto dalla Commissione per lo sviluppo e la riforma cinese, il fondo sarà investito in importanti progetti relativi a servizi igienico-sanitari, costruzione di infrastrutture e protezione ecologica nell'area. Per attuare misure regolari di prevenzione e controllo delle epidemie, verrà data priorità alla costruzione di strutture sanitarie, come il centro di smantellamento dei rifiuti ingombranti, che aiuta a migliorare le condizioni igieniche dell'area, sottolinea la Commissione. L'investimento sarà fatto per sostenere progetti di costruzione di infrastrutture riguardanti i trasporti e il gas, mentre saranno migliorate strade e impianti idrici per scuole e ospedali designati. Il fondo aiuterà anche la costruzione di strade e parcheggi nella stazione ferroviaria ad alta velocità di Xiongan, oltre a finanziare la costruzione del terrapieno ecologico del lago Baiyangdian. L'istituzione dell'area di Xiongan è stata decisa nel 2017 e include tre contee nella provincia di Hebei, a circa cento chilometri a sud-ovest del centro di Pechino. "Il comune dovrebbe puntare a un percorso di sviluppo sostenibile della nuova area oltre a migliorarne ulteriormente la pianificazione e la progettazione con particolare attenzione ai grandi progetti futuri", spiegato Sui Zhenjiang vicesindaco di Pechino. (Cip)