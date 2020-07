Business news: Egitto, Fmi approva prestito da 5,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato la richiesta dell'Egitto di ottenere un prestito di 5,2 miliardi di dollari. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell'Fmi, si tratta di un accordo stand-by (Asb) che mira ad aiutare l'Egitto a far fronte alle sfide poste dalla pandemia di Covid-19, fornendo risorse del Fondo per soddisfare le esigenze della bilancia dei pagamenti egiziana e finanziare il deficit di bilancio. Il programma finanziato dal Fondo aiuterà, inoltre, le autorità a preservare i risultati raggiunti negli ultimi quattro anni, a sostenere la spesa sanitaria e sociale per proteggere i gruppi vulnerabili e ad avanzare una serie di riforme strutturali chiave per consentire al paese delle piramidi una ripresa sostenuta, una crescita inclusiva e la creazione di posti di lavoro a medio termine. Dopo una solida esperienza nel completare con successo un programma di riforma economica nazionale sostenuto dall'Fse (Extended Fund Facility) dell'Fmi nel 2016-2019, l'Egitto è stato uno dei mercati emergenti in più rapida crescita prima dell'epidemia di Covid-19, si legge nel comunicato. Tuttavia, i significativi cambiamenti interni e globali della pandemia hanno peggiorato le prospettive economiche e rimescolato le priorità politiche. Il quadro di politica economica delle autorità, sostenuto dallo Sba, mira a mantenere la stabilità macroeconomica dell'Egitto con priorità volta a proteggere le spese sociali e sanitarie necessarie, evitando un eccessivo accumulo di debito pubblico; ancorare le aspettative di inflazione e salvaguardare la stabilità finanziaria mantenendo un tasso di cambio flessibile; e attuare le principali riforme strutturali per rafforzare la trasparenza, la governance e la concorrenza. L'approvazione del Comitato esecutivo consente un acquisto immediato di circa 2 miliardi di dollari. Il resto verrà suddiviso in due fasi. (Res)