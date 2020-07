© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita ha annunciato di avere emesso sukuk - obbligazioni islamiche - per circa 2,27 miliardi di dollari nel mese di giugno. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". I titoli di Stato sono stati emessi in tre tranche, di cui una per un valore di 665 milioni in scadenza nel 2027, la seconda di 979 milioni con scadenza nel 2030 e la terza da 622 milioni con scadenza nel 2035. (Res)