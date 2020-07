Business news: Erdogan, economia turca in fase di forte ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è in una fase di forte ripresa economica, a giudicare dai dati relativi al mese di giugno. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Il 28 giugno, l'istituto nazionale di statistica TurkStat ha annunciato che l'indice di fiducia nell'economia è salito a 73,5 punti in giugno rispetto ai 61,7 del mese precedente. "La crescita del 4,5 per cento della Turchia nel primo trimestre è la prova principe della potenza e del potenziale dell'economia", ha affermato Erdogan dopo la riunione del proprio gabinetto ad Ankara. Il presidente ha inoltre annunciato la decisione del governo di estendere un sussidio per i disoccupati di un altro mese al pari di sussidi in contanti. Erdogan ha sottolineato che è sua intenzione trasformare la Turchia in uno dei paesi di maggior successo nella ripresa post-pandemia. Finora, i contagi da coronavirus in Turchia hanno raggiunto quota 197.239 con 170.595 guarigioni e 5.097 decessi. (Tua)