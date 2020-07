Business news: Egitto, scoperto enorme giacimento d'oro nel deserto orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell'Egitto, Tarek El Molla, ha annunciato la scoperta di un enorme giacimento d'oro nel deserto nell'est del paese. Lo riferisce un comunicato del dicastero di competenza, secondo cui il 95 per cento dell'oro scoperto può essere estratto per un valore di oltre un milione di dollari nei prossimi dieci anni. La scoperta è stata effettuata dall'egiziana Shalateen Company for Mineral Resources, la quale è attiva nella zona di Eqat. La scoperta si colloca in una fase di modernizzazione del settore minerario avviata nel 2018, attraverso la quale il governo punta ad attrarre 375 milioni di dollari in investimenti diretti esteri nei prossimi due anni fino a raggiungere il miliardo nel 2030. (Cae)