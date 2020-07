Business news: Egitto, Bers e Ue erogano finanziamenti per energia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e l'Unione europea hanno intensificato il sostegno agli investimenti nell'energia verde e per ridurre l'impatto climatico in Egitto, Marocco, e nei paesi del partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina). Lo riferisce un comunicato stampa della Bers. L'Ue ha erogato un totale di 61,3 milioni di dollari in sovvenzioni a sostegno di tre programmi della Bers volti ad aiutare le imprese a investire nell'efficienza energetica, ridurre le emissioni di carbonio e introdurre tecnologie ecologiche innovative, sostenere l'economia circolare e migliorare la normativa giuridica del settore. In Egitto, l'Ue ha stanziato una sovvenzione da 24,8 milioni di euro a beneficio dello strumento di finanziamento per l'energia verde della Bers "Geff", che si concentra sul sostegno agli investimenti a basso consumo energetico e di energia rinnovabile attraverso istituti finanziari locali che erogano prestiti a società private. Analogamente, in Marocco, il Geff beneficerà di una sovvenzione dell'Ue di 21,1 milioni di euro che consentirà alle imprese locali di investire in tecnologie verdi. I beneficiari ridurranno i loro costi, adottando misure di adattamento climatico, tecnologie ad alta efficienza energetica ed energie rinnovabili, migliorando così anche la loro competitività complessiva. Nella regione del partenariato orientale, 15,4 milioni di euro dell'iniziativa Eu4Climate saranno destinati, attraverso il programma Fintech della Bers, ai clienti del settore aziendale tramite sovvenzioni agli investimenti, assistenza tecnica e offerta di buoni per l'innovazione climatica. I voucher dovrebbero accelerare l'adozione di tecnologie climatiche innovative e pratiche commerciali sostenibili. "La nostra forte cooperazione con l'Ue porterà benefici concreti all'ambiente nei paesi in cui forniamo congiuntamente finanziamenti e sostegno al clima. Oltre ai nostri investimenti, ci concentreremo anche sul miglioramento del quadro normativo per tali investimenti verdi per sviluppare un mercato sostenibile per la tecnologia climatica nella regione", ha affermato Pierre Heilbronn, vicepresidente, Politica e partenariati della Bers. Heilbronn ha aggiunto: "La nostra cooperazione di lunga data con la Bers è estremamente preziosa, anche nel settore della finanza verde, in cui la banca ha un'importante esperienza".