Business news: Tunisia e Germania al lavoro per rafforzare partenariato su rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere l’energia solare, l’efficienza energetica e sostenere progetti di interconnessione elettrica, come il progetto Elmed. È quanto emerge dall’incontro tra i funzionari dell’Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz) e il ministero dell’Energia tunisino per rafforzare il partenariato tra Tunisia e Germania nel settore delle energie rinnovabili. All’incontro ha partecipato il ministro dell'Energia, delle miniere e della transizione energetica, Mongi Marzouk, il quale ha sottolineato che la Tunisia ha fatto “un balzo in avanti in termini di legislazione riguardante le energie pulite, che consentirà un ulteriore sviluppo quel settore”. La Giz ha presentato progetti per promuovere l'energia solare e l'efficienza energetica, nonché programmi di finanziamento per questo settore. I rappresentanti tedeschi hanno anche espresso il loro interesse per il progetto di interconnessione elettrica del Mediterraneo (Elmed) da 600 megawatt che collega Tunisia e Italia, il cui costo ammonta a 600 milioni di euro, osservando inoltre possibilità di creare un mercato elettrico del Maghreb. (Tut)