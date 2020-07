Business news: Libia, ecco la bozza dell'accordo per la riapertura dei pozzi di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il petrolio potrebbe presto tornare a scorrere in Libia dopo più di cinque mesi di stop, sciogliendo così un nodo cruciale a cui è legato il destino della guerra civile libica. Una bozza di accordo è stata proposta dalla National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera libica guidata Mustafa Sanallah, ai “paesi regionali dietro al blocco" che dal 18 gennaio scorso ha causato allo Stato libico perdite pari a circa 6,1 miliardi di dollari. Decisivo in tal senso, è stato l’intervento degli Stati Uniti e della Missione di sostegno internazionale in Libia (Unsmil), guidata peraltro dalla diplomatica statunitense Stephanie Williams, subentrata lo scorso aprile al dimissionario Ghassan Salamé. “Agenzia Nova” ha appreso da due diverse fonti libiche vicine al dossier cosa prevede l’intesa annunciata solo a grandi linee dalla Noc. Si tratta in realtà di una controproposta a una richiesta precedentemente avanzata dalle forze del generale Khalifa Haftar, il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e uomo forte della Cirenaica, e che va toccare il cuore della contesa: il conto su cui dovranno essere versati i proventi delle esportazioni petrolifere. Il nuovo piano della Noc prevede l’apertura di un conto corrente in Libia “bloccato” dalla stessa compagnia petrolifera per un periodo di almeno quattro mesi. Durante questo arco temporale, le parti libiche dovrebbero trovare un accordo sulla distribuzione dei proventi fra le tre regioni storiche del paese: Fezzan (sud-ovest), Tripolitania (ovest) e Cirenaica (est). Intanto il petrolio tornerebbe a scorrere, scongiurando ulteriori danni alle infrastrutture che senza manutenzione si stanno rapidamente deteriorando. Entrambe le fonti consultate da “Nova”, tuttavia, sono molto prudenti sulla riuscita del piano. “Le possibilità che i pozzi di petrolio possano effettivamente essere riaperti sono pari al lancio di una monetina: 50 per cento”, spiega una prima fonte internazionale consultate da “Nova”. Secondo un’altra fonte vicina al dossier che ha preferito mantenere l’anonimato, le probabilità che la proposta della Noc abbia successo sono crollate dopo l’ingresso dei mercenari russi della Wagner nei pozzi petroliferi del Fezzan. “I russi stanno facendo la spola tra Sharara, El Feel e gli altri giacimenti della zona. Sembra che stiano installando delle postazioni di difesa anti-aerea per timore di un’avanzata turca”, aggiunge la fonte. Fonti delle tribù della Libia meridionale hanno riferito ad “Agenzia Nova” che i mercenari russi del gruppo Wagner starebbero installando delle piattaforme per il lancio di droni armati. Si tratta al momento di indiscrezioni che non trovano riscontro sul terreno, ma che segnalano la crescente preoccupazione di Awlad Suleiman (arabi), Tuareg (berberi) e Tebu (etnico sahariani di ceppo etiope) per il cambio di scenario. Le tribù che fino adesso hanno fatto a gara per fornire sicurezza alle compagnie petrolifere della zona temono di essere scalzate da un nuovo attore, per giunta dotato di una tecnologia superiore. “Mentre prima alcune forze avrebbero potuto prendere con la forza questi campi, ora ci sono i russi”, ha aggiunto la fonte tribale libica. Una prima, parziale ripresa delle attività petrolifere era avvenuta a inizio giugno proprio nei campi petroliferi di Sharara ed El Feel. Tuttavia, entrambi i campi sono stati costretti a chiudere dopo l'intervento di alcune milizie armate e, più recentemente, di mercenari russi e di miliziani Janjawid sudanesi del Darfur. (Asc)