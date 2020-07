Business News: Kenya, economia cresciuta del 4,9 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Kenya è cresciuta del 4,9 per cento nei primi tre mesi di quest'anno, rallentando da una crescita del 5,5 per cento registrata nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha riferito l'Ente nazionale di statistica in una nota citata dai media locali, aggiungendo che se il paese è stato relativamente "risparmiato" dal punto di vista dei contagi della pandemia, l'effetto economico della crisi si è visto in particolare nel settore turistico e dell'ospitalità: quest'ultimo ha visto ridursi le sue entrate di quasi il 10 per cento a causa delle frequenti cancellazioni di viaggi internazionali ed alle restrizioni della pandemia, con una chiusura senza precedenti di hotel e siti turistici. A pesare sulla crisi keniota, aggiunge l'Ente statistico, è stata inoltre la contrazione delle entrate da esportazioni con i principali partner commerciali del Kenya, quali la Cina, l'Unione europea e gli Stati Uniti, che hanno subito effetti di vasta portata. Fra i settori tradizionali di crescita che sono stati gravemente colpiti ci sono infine l'agricoltura, i trasporti, i servizi finanziari e la vendita al dettaglio. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) il paese potrebbe affrontare una crescita negativa per la prima volta in quasi tre decenni. (Res)