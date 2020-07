Business News: Tanzania diventa ufficialmente paese a medio reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tanzania è diventata ufficialmente un paese a medio reddito dopo che la Banca mondiale ha pubblicato una classificazione rivista delle economie mondiali. Il paese dell'Africa orientale, si legge nel rapporto dell’istituto internazionale, è infatti entrata a far parte della fascia di paesi con un reddito nazionale lordo (Rnl) pro capite compreso tra 1.006 e 3.955 dollari. Il paese diventa così il secondo paese a reddito medio all’interno della Comunità dell'Africa orientale (Eac) dopo il Kenya. L'economia della Tanzania è cresciuta del 6,8 per cento nel 2019 e del 7 per cento nel 2018, uno dei tassi di crescita più veloci al mondo. (Res)