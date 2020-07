Business news: ministero Esteri Cina esprime preoccupazione per blocco app in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha preso atto con "grande preoccupazione" della decisione delle autorità dell'India di bloccare 59 app per smartphone, principalmente di produzione cinese, e sta ora "verificando la situazione". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, nell'incontro quotidiano con la stampa a Pechino. Il 29 giugno l'India ha vietato l'utilizzo di applicazioni tra cui le cinesi TikTok di Bytedance e WeChat di Tencent, in una mossa tesa a colpire la Repubblica popolare a seguito della crisi di confine tra i due paesi all'inizio di questo mese. "Voglio sottolineare che il governo cinese chiede costantemente alle imprese di attenersi alle norme internazionali e alle leggi e ai regolamenti nazionali nel condurre la cooperazione esterna. Il governo indiano ha la responsabilità di proteggere i diritti e gli interessi legittimi degli investitori internazionali in India, comprese le imprese cinesi, secondo i principi del mercato. La cooperazione pratica tra Cina e India è reciprocamente vantaggiosa. Interferenze deliberate in tale cooperazione non serviranno gli interessi della parte indiana", ha affermato Zhao. (Cip)