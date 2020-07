Business news: India, attività manifatturiera ancora in contrazione a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria manifatturiera indiana ha registrato la terza contrazione mensile consecutiva a giugno, per effetto delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, nonostante il loro parziale allentamento. L’indice dei direttori d’acquisto del settore elaborato da Ihs Markit, tuttavia, è salito rispetto a maggio: da 30,8 a 47,2. Un numero inferiore a 50 significa contrazione, un numero superiore a 50 significa espansione. L’agenzia Fitch Ratings nell’ultimo aggiornamento al “Global Economic Outlook”, pubblicato il 29 giugno, ha corretto al ribasso le previsioni di crescita per l’economia indiana per l’anno fiscale in corso, 2020-21, iniziato ad aprile, e per il prossimo: -5 per cento e otto per cento rispettivamente (contro le precedenti stime dello 0,8 e del 9,5 per cento). (Inn)