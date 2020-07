Business news: Cina-Egitto, sei casi di coronavirus a bordo di un aereo, sospesa la tratta Cairo-Chengdu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione per l'aviazione civile della Cina (Caac) ha reso noto che la tratta della Sichuan Airlines dal Cairo, in Egitto, a Chengdu, nella provincia di Sichuan, sarà sospeao dopo che sei passeggeri sono risultati positivi al coronavirus su un volo del 27 giugno. La sospensione del volo 3U8392, della durata di una settimana a partire dal 6 luglio, è stata la seconda del suo genere. In precedenza, un volo della China Southern Airlines da Dacca, Bangladesh, a Guangzhou era stato sospeso per quattro settimane, a partire dal 22 giugno, dopo che 17 passeggeri erano risultati positivi al coronavirus su un volo dell'11 giugno. (Cip)