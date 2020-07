Business news: Cina-Russia, inaugurata nuova rotta ferroviaria merci Jinhua-Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata una nuova linea ferroviaria merci Cina-Europa che collega la città di Jinhua, nella provincia orientale cinese di Zhejiang, e Mosca, in Russia. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Il treno trasporta 100 teu (unità equivalente a 20 piedi) di merci tra cui giocattoli, ricambi auto e articoli per la casa. Secondo la China Railway Shanghai Group, si prevede che il convoglio arriverà a Mosca in undici giorni, passando per Manzhouli, nella regione autonoma cinese della Mongolia interna. Secondo la dogana di Jinhua, negli ultimi anni il servizio di treni merci internazionali ha riguardato non solo la città stessa ma anche le aree circostanti nello Zhejiang, comprese le città di Ningbo e Wenzhou. (Cip)