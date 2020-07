Business news: India acquista 33 caccia dalla Russia, firmato accordo da 2,4 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha firmato con la Russia un accordo per l’acquisto di 33 caccia e per l’ammodernamento di altri 59, un affare da 2,4 miliardi di dollari complessivi. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Nuova Delhi, secondo cui l’obiettivo è di incrementare le capacità degli squadroni da combattimento dell’aeronautica. In particolare, l’intesa prevede l’acquisto di 21 MiG-29 e di 12 Su-30 Mki, insieme all’ammodernamento di 59 MiG-29. Il governo indiano ha anche fatto sapere di aver approvato i piani per lo sviluppo locale di un sistema missilistico che sarà a disposizione di tutti e tre i corpi d’armata, oltre che di veicoli da combattimento dell’Esercito. L’affare giunge nel pieno delle crescenti tensioni tra l’India e la Cina, dopo che il mese scorso almeno venti militari indiani hanno perso la vita in uno scontro “con pietre e bastioni” lungo il confine tra i due paesi. (Inn)