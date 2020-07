Business news: Libia, compagnia turca Karadeniz fornirà fino a 1.000 megawatt di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia turca Karadeniz Holding sta preparando un'offerta per fornire al più presto “fino a 1.000 megawatt di elettricità in Libia” mediante centrali elettriche galleggianti. Lo riferisce il portale internet economico turco “Dunya”. Un accordo di massima sarebbe già stato raggiunto durante la missione della delegazione della Turchia di alto livello a Tripoli guidata dal ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu avvenuta lo scorso 17 giugno per discutere - tra le altre cose - di cooperazione in materia di energia, edilizia e credito. Karpowership, una controllata di Karadeniz Holding, fornisce energia a più di dieci paesi in Africa, Medio Oriente e Caraibi e secondo fonti stampa è stata selezionata per contribuire a colmare il deficit energetico in Libia, dove le interruzioni della corrente sono frequenti a causa della carenza delle infrastrutture e della guerra civile. (Lit)