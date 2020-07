Business news:: Kuwait riprenderà voli commerciali dal primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait riprenderà i voli commerciali dall'aeroporto internazionale a partire dal primo agosto, dopo il blocco del trasporto aereo per contenere la pandemia di coronavirus. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Kuna”, il Consiglio dei ministri ha approvato un piano in tre fasi per operare voli commerciali da e per il Kuwait dal mese di agosto. In base alle direttive i voli sono autorizzati a operare con a bordo solo il 30 per cento dei passeggeri in conformità con i requisiti sanitari. (Res)