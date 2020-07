Business news: Algeria mira produrre il 70 per cento prodotti farmaceutici entro due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria mira a produrre il 70 per cento del proprio fabbisogno di prodotti farmaceutici entro i prossimi due anni. Lo ha annunciato il ministro algerino dell'Industria farmaceutica, Lotfi Benbahmed. Intervistato dal quotidiano "Le Soir d'Algérie", il ministro ha dichiarato che "dei 3.500 farmaci elencati in Algeria, 2.200 sono prodotti localmente’’, precisando che la produzione locale ha raggiunto il 52 per cento del valore dell’intero fabbisogno. Benbahmed ha criticato gli interessi di persone all’interno del Paese e paesi stranieri che mirano a vendere prodotti farmaceutici all’Algeria per trarre profitto, impedendo lo sviluppo dell’industria locale. Tra i vincoli incontrati dagli industriali locali, molti sono burocratici, incluso il ritardo nella registrazione dei prodotti, ha sottolineato il ministro algerino, il quale ha ricordato che "le unità produttive sono state bloccate da decisioni amministrative". (Ala)