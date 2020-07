Business news: Cina, indice Pmi manifatturiero in leggero aumento a 50,9 a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei direttori degli acquisti (Pmi) per il settore manifatturiero della Cina è salito a 50,9 a giugno rispetto al 50,6 di maggio. Lo ha reso noto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Un numero superiore a 50 indica espansione, mentre uno inferiore riflette una contrazione. "Le attività commerciali del settore manifatturiero del paese hanno continuato a riprendersi a giugno tra gli sforzi del paese per mitigare l'impatto dell'epidemia di Covid-19", ha affermato lo statistico dell'Nbs Zhao Qinghe. L'indice di 14 dei 21 settori esaminati è risultato superiore a 50, con un aumento di cinque punti rispetto al mese scorso. Il sottoindice per la produzione è salito di 0,7 punti a 53,9 a giugno. Il sottoindice per i nuovi ordini ha guadagnato 0,5 punti, salendo a 51,4, in aumento per il secondo mese consecutivo. (Cip)