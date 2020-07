Business news: India, vendite Maruti Suzuki scese dell’81 per cento nel trimestre finito a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maruti Suzuki India (Msi), la più grande casa automobilistica nel paese, ha venduto 302.020 veicoli nel trimestre finito a giugno, contro 402.594 dei tre mesi corrispondenti del 2019, con una flessione dell’81 per cento. Il risultato era atteso, considerando il periodo di inattività dovuto al lockdown imposto per contenere l’epidemia di coronavirus e il calo della domanda. A giugno la compagnia ha venduto 57.428 veicoli, di cui 52.300 nel mercato domestico. Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso il calo è stato del 54,5 per cento. Il segmento delle utilitarie ha registrato 37.154 unità vendute, di cui 10.548 minicar (contro le 18.733 del giugno 2020, -44,2 per cento) e 26.696 compatte (-57,6 per cento rispetto alle 26.696 di un anno fa). Di berline, invece, ne sono state vendute solo 553, invece di 2.322. Le vendite di utility vehicles sono scese del 45,1 per cento, da 17.797 a 9.764. (Inn)