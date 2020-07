Business news: Giappone, Jal ripristinerà tutti i voli interni entro ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Japan Airlines Co., (Jal)la compagnia aerea di bandiera del Giappone, ha annunciato ieri, primo luglio, l’intenzione di ripristinare tutti i voli domestici dal mese di ottobre, in risposta ai segnali di ripresa della domanda stroncata nei mesi scorsi dalla pandemia di coronavirus. Jal ha già ripreso ad operare alcuni collegamenti dopo la revoca dello stato di emergenza nazionale, alla fine di maggio; nel pieno dell’emergenza, la compagnia aveva cancellato il 70 per cento dei voli sul territorio nazionale. “Ci aspettiamo un ripristino dell’80 per cento nel mese di agosto, e la piena operatività entro ottobre”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Jal, Shunsuke Honda, nel corso di una conferenza stampa presso l’aeroporto Haneda di Tokyo. (Git)