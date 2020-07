Business news: Taiwan, indice Pmi in crescita al 47,2 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei gestori degli acquisti (Pmi) di Taiwan ha mostrato un leggero aumento a giugno: il valore è salito di 2,4 punti percentuali al 47,2 per cento. Lo ha reso noto l'Istituto Chung-Hua per la ricerca economica (Cier) in un comunicato stampa. Un valore Pmi superiore a 50 suggerisce l'espansione delle attività manifatturiere, mentre un valore inferiore a 50 riflette una contrazione. L'indice Pmi è sceso a 44,8 a maggio, il livello più basso da quando gli indici sono stati pubblicati per la prima volta nel luglio 2012. Tra i cinque sottoindici, nuovi ordini, produzione e occupazione hanno continuato a contrarsi a giugno, mentre le consegne dei fornitori sono diminuite e i livelli di inventario sono passati dall'espansione alla contrazione, secondo il Cier. I produttori di Taiwan hanno riacquistato un po' di fiducia da quando sono arrivati nuovi ordini dai mercati europeo e statunitense a causa dell'allentamento dell'epidemia di Covid-19; tuttavia, le attività non sono tornate ai livelli osservati prima dell'epidemia e permangono incertezze. Per il settore dei servizi, l'indice non manifatturiero (Nmi) è aumentato di 8,8 punti percentuali rispetto al mese precedente al 54 per cento a giugno, chiudendo il periodo di contrazione di quattro mesi, afferma il Cier. L'istituto ha attribuito la notevole ripresa della spesa tra i consumatori locali dopo la rimozione delle principali misure di controllo dell'epidemia. Il Cier mette in guardia però sul fatto che lo slancio potrebbe non essere sostenuto e ci vorrà più tempo perché i consumi locali tornino a un livello normale. (Cip)